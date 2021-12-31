Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Yarım tonu aşkın “MET” ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek Metamfetamin yakalaması olduğu ifade edildi. Ele geçirilen 550 kilo 800 gram Metamfetamin maddesi ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.