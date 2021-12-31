Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Yarım tonu aşkın “MET” ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kısaca "MET" olarak adlandırılan 553 kilo 800 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.
Başakşehir, Esenyurt ve Sarıyer'de beş farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek Metamfetamin yakalaması olduğu ifade edildi. Ele geçirilen 550 kilo 800 gram Metamfetamin maddesi ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.