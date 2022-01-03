Cumhuriyet Tarihi’nin rekor operasyonuydu... 6 zehir taciri tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen ve kısaca "MET" adı verilen 553 kilo 800 gram Metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Tarihi'nin tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalamasının yapıldığı operasyonda İran uyruklu 6 uyuşturucu satıcısı yakalanmıştı. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklama istemiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde ayrıca 2.5 gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 351 bin 670 lira, 12 bin 601 dolar, 3 bin 500 euro ve 137 kilogram aseton ele geçirilmişti.