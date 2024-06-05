Cumhuriyete doğru oyunu 40’ıncı kez sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda gösterilen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu önceki gün Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 40'ıncı kez seyirciyle buluştu. Şimdiye kadar 30 ilde toplam 40 kez sahnelenerek yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluşan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyununun stadyumdaki temsilini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de izledi. Oyun sonrası konuşan Bakan Tekin, "Söyleyecek söz yok. Bu 5 veya 6. izleyişim. Yaklaşık 4.5 yıldır üzerinde fikir jimnastiği yaptığımız bir oyundu. Bu oyun dünyada da, Türk tiyatro tarihinde de, aynı zamanda Türk siyasi hayatında da iz bırakacak. Buna yüzde yüz eminim, çünkü bizi millet yapan değerler ancak bu kadar güzel şekilde icra edilebilir. Bu oyun Türk siyasi hayatında da bir çığır açacak. Buna inanıyorum. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Tekin, organizatör Murat Aksu'ya ve Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan'a plaket takdim etti.