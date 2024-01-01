Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı Amasya’dan

Cumhuriyetin 100. Yılı için Amasyalı Ziya Ümit Özbakır'ın yazdığı 100'üncü Yıl Marşı, Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğretmen ve öğrenciler, 100. Yıl Marşını Amasya'nın çeşitli noktalarında birlikte okuyarak ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına damga vuracak marş, Amasya'dan geldi. 100 yıl anısına Söz ve Müziği Amasyalı Ziya Ümit Özbakır'a ait 100. yıl marşı, Amasyalı lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ustalıkla seslendirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Bu proje ile gençlerin bilinçlendirilmesi, milli değerler kapsamında farkındalık oluşturulması hedeflendi.