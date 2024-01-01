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Giriş Tarihi: 1.1.2024 15:05 Son Güncelleme: 1.1.2024 15:45

Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı Amasya’dan

Amasya’da lise öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak Amasya’da yazılmış marşı seslendirdi.

SERKAN ATICI
Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı Amasya’dan

Cumhuriyetin 100. Yılı için Amasyalı Ziya Ümit Özbakır'ın yazdığı 100'üncü Yıl Marşı, Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından seslendirildi. Öğretmen ve öğrenciler, 100. Yıl Marşını Amasya'nın çeşitli noktalarında birlikte okuyarak ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına damga vuracak marş, Amasya'dan geldi. 100 yıl anısına Söz ve Müziği Amasyalı Ziya Ümit Özbakır'a ait 100. yıl marşı, Amasyalı lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ustalıkla seslendirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Bu proje ile gençlerin bilinçlendirilmesi, milli değerler kapsamında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

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Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı Amasya’dan
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