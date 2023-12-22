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Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:00 Son Güncelleme: 22.12.2023 11:25

Cumhuriyetin asırlık çınarı gribe yenildi

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’de dünyaya gelen asırlık çınar Gülbahar Okay, görmeyi çok istediği cumhuriyetin 100. yılında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastanede gribe yenilen Gülbahar Okay’ın kızı Ayşe Nayim; “Annem Cumhuriyetin 100. yılını heyecanla bekledi. 100. yılı gördü, yaşadı ve veda etti” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Cumhuriyetin asırlık çınarı gribe yenildi

Yozgatlı Gülbahar Okay, Cumhuriyetin yaşayan asırlık çınarlarındandı. 1923 yılında dünyaya gelen Gülbahar Okay, Cumhuriyetin 100. yılına sayılı günler kala SABAH'a yaşadığı heyecanı ve Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatmıştı. "Milletimiz var olsun cumhuriyetimiz baki olsun" diyen Gülbahar Okay, gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul özel bir hastanede hayatını kaybetti.

7 çocuk annesi Gülbahar Okay, SABAH'a verdiği röportajında "Benim okumama yazmam yoktu. Çocuklarımı tarlada çalışarak, çobanlık yaparak büyüttüm. Komşumuz Mehmet abi vardı. O Atatürk'ün askeriydi. Biz Atatürk'ü Mehmet abiden dinleyerek tanıdık ve çok sevdik. Atatürk'ü ömrümde hiç görmedim ama hayatını kaybettiğini söylediklerinde oturup ağladım ve yas tuttum.

Onun sayesinde çocuklarımız okudu. Atatürk zor şartlarda Cumhuriyeti ilan ederek bizlere hediye etti. Böyle bir adam sevilmez mi? Milletimiz var olsun cumhuriyetimiz baki olsun" ifadelerine yer vermişti. Gülbahar Okay, Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Cumhuriyetin asırlık çınarı gribe yenildi
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