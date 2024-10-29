Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü Adana’da coşkuyla kutlandı
Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:18 Son Güncelleme: 29.10.2024 11:18

Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü Adana’da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü Adana’da okullarda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Adana Final Okulları da Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlarken, geçtiğimiz hafta teröristlerin hain saldırış sonucu şehit olan TUSAŞ şehitleri de anıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü Adana’da coşkuyla kutlandı

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Final Okulları Genel Müdürü M. Turhan Orhan, "Cumhuriyet düşmanlarına inat, vatan hainlerine inat, TUSAŞ'ta patlatılan bombalara inat bayramımızı hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı, dünyada ender rastlanan savaşlardan biridir. Kurtuluş Savaşı verilirken nasıl ki bu kadim topraklarda yaşayanlar, ayrışmadan düşmanla mücadele ediyorsa, o gün o birlik ruhunu sağlıyorsa, bugün bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat olan insanlara karşı da aynı birlik ruhuyla, aynı coşkuyla bu vatanın bekçisidir" dedi.

Geçtiğimiz TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden şehitleri anan Orhan, "Ben bu kadim Anadolu topraklarını bize bırakan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve özellikle de TUSAŞ'ta yakın zamanda hayatını kaybeden şehitlerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü Adana’da coşkuyla kutlandı
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