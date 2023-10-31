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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:18 Son Güncelleme: 31.10.2023 11:01

Şehit ağabeyinin mezarını 66 yıl sonra bulup, başında dua etti

İstanbul’da yaşayan Mehmet Ali Kaya (81), askerliği sırasında Konya’da şehit olan ağabeyi Veli Kaya’nın (20) 66 yıl sonra bulduğu mezarını ilk kez ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı. Yıllardır ağabeyinin mezarını aradığını belirten Kaya, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında bize çifte bayram yaşattılar. Allah yetkililerden, devletimizden razı olsun. Bana ağabeyimin mezarını ziyaret etme fırsatını verdiler” dedi.

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Şehit ağabeyinin mezarını 66 yıl sonra bulup, başında dua etti

Veli Kaya, 1957 yılında vatani görevini yerine götürmek üzere memleketi Erzincan'dan yola çıkıp Konya'ya geldi. Kaya, askerlik sırasında hastalandı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönemin imkanları nedeniyle aileye ulaşamayan yetkililer, Kaya'nın cenazesini o dönem (kimsesizler) bugünün Konya Askeri Şehitliğine defnetti. Aile uzun süre uğraşsa da kayıtlarda geçmediği için Kaya'nın mezarının yerini bulamadı.

66 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Şehidin İstanbul Esenyurtta yaşayan kardeşi Mehmet Ali Kaya, ağabeyinin mezarını bulabilmek için büyük çaba sarf etti. Nüfus müdürlüğüne gidip, kardeşiyle ilgili bilgi almak isteyen Kaya, kayıt olmadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Mehmet Ali Kaya, müdürlükten çıktığında ise bir mucize yaşandı. Yıllardır sahipsiz şehitlerin ailelerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaya ailesine ulaştı ve Veli Kaya'nın mezarının Konya'da olduğunu iletti.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA ÇİFTE BAYRAM

Mehmet Ali Kaya bu haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Bir an önce ağabeyinin mezarını ziyaret etmek isteyen Kaya'nın gözüne bir hafta boyunca uyku girmedi. Oğlu ve yeğenini de yanına alan Mehmet Ali Kaya, çok istediği arzusuna kavuştu. Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince karşılanan Kaya, ağabeyinin mezarına götürüldü.

Ağabeyinin ayak ucunu öpen ve mezar taşını seven Kaya, bu duygunun kelimelere sığmayacağını söyledi. Kaya, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında bize çifte bayram yaşattılar. Allah yetkililerden, devletimizden razı olsun. Bana ağabeyimin mezarını ziyaret etme fırsatını verdiler. Bir haftadır uykularım kaçıyordu. Hayattayken buraya gelmek nasip oldu" dedi.

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Şehit ağabeyinin mezarını 66 yıl sonra bulup, başında dua etti
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