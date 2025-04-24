Cumhuriyet’le yaşıt asırlık çınarlar

Muğla'nın doğa harikası Gökova'da yaşayan 100 yaşındaki Hörü Tepe ile Karabörtlen Mahallesi'nde yaşayan 103 yaşındaki Satike Kalendir, Cumhuriyet'le yaşıt 2 ulu çınar. Çıtlık Mahallesi'nde yaşayan ve henüz 16 yaşındayken evlenen Hörü Tepe, torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşıyor. Tepe, "Eskiden yemek bile zor bulunurdu ama çok çalışırdık. Çok yiyip oturmayın, az yiyin, çok çalışın.

Eşimle, sabırla ve sadakatle 64 yıl evli kaldık. Şimdi evlilikler kısa sürüyor çünkü insanlar dayanmayı bilmiyor" dedi. Karabörtlen Mahallesi'nde yaşayan Satike Kalendir ise "Çalışmanın yaşı olmaz, tembellik insana zarar verir. Gençler, saatlerce cep telefonuyla oynayacaklarına çalışsınlar. Ahlak, saygı, büyüklerine hürmet önemli. Biz bunlarla büyüdük" dedi.