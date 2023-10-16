Cumhuriyetle yaşıt bir marka... Hatemoğlu

''100 yıldır bize en yakışan Centilmenlik'' diyerek sonbahar kış kampanyasını hazırlayan Hatemoğlu, marka yüzü Emre Bey'in oynadığı reklam filiminde, hayatın içinden karelerle şıklığın centilmenlikten geldiğini Cumhuriyet'in en önemli öğretisinin centilmenlik olduğunu duygulara hitap ederek anlatıyor.

2023-24 Sonbahar Kış reklam kampanyasında, Cumhuriyet kavramının özünde nezaket ve saygıyı barındırdığının altını çizen Hatemoğlu, bir erkeğinde gerçek şık ve karizmatik olmasını davranışlarının belirlediğini anlatıyor.

Hatemoğlu 2023-24 Sonbahar Kış Koleksiyonu yeni nesil Centilmenler içinde şık ve karizmatik çizgiler taşıyor….

2024 yılında manto ve palto üretimi için kurulan Hatemoğlu markası, bu sezon 100. Yılına girmesine rağmen genç ve trendy çizgisinden ödün vermiyor. Bu sene özellikle dış giyim konusunda çok iddialı kaban, mont ve palto koleksiyonunu mağazalarında satışa sunan markanın, öne çıkan toprak renkleri ve yün ağırlıklı kumaşları ile kaliteli dış giyim koleksiyonu Cumhuriyet erkeklerinin gözdesi olacak.

Smokin ve Takım Elbise Hatemoğlu koleksiyonlarında her dönem bir klasik….

Cumhuriyetimizin de bir simgesi olan smokin Hatemoğlu kış koleksiyonunda renkli kadife kumaşlarla daha da anlam ve şıklık kazanmış. Her centilmenin dolabında yer bulması gereken smokin ve takım elbiseler her yaşa uygun kalıp ve kesimleriyle Babadan Oğula şıklığın bir göstergesi…

100 yıl önce Cumhuriyet'ten öğrenilen ''Centilmenlik'' kavramını günümüzde Hatemoğlu koleksiyonları ile devam ettireceğini belirten markanın ilerleyen dönemlerde günümüze uyarlanan yeni nesil Centilmenlik mesajlarını da izliyor olacağız