Cumhuriyet’ten “atanan imamlar geri çekildi” yalanı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Sertaç Eş; "CHP cami yapamaz" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu yazısında Tarsus'ta CHP'li belediyenin yaptırdığı camilere atanan imamların geri çekildiği iddia edilmiş, belediyenin imam atadığı ifade edilmişti. Cumhuriyet gazetesi bu yazıyı daha sonra haberleştirerek, "İmamları geri çektiler: CHP nasıl cami yapar!" başlığını atmıştı.

"CUMHURİYET'İN YENİ YALANI!"

Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan, Cumhuriyet gazetesinde yer alan köşe yazısını ve haberi yalanlayarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Burak Orhan sosyal medya hesabından "Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sürekli yalan haber üreten Cumhuriyet'in yeni yalanı! Camiler müftülüğün 8 defa yazı yazmasına rağmen Diyanet'e devredilmemiş. Müftülük buna rağmen fahri imam görevlendirmiş. Belediyenin imam atadığı iddiası doğru değil." ifadelerini kullandı.

"BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Mersin İl Müftülüğü de konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Sertaç Eş imzasıyla 31 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan "CHP cami yapamaz" başlıklı köşe yazısındaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken açıklamada; Tarsus'ta önceki Belediye Başkanı sayın Şevket Can döneminde 8 caminin inşaatına başlandığı, 3 caminin tamamlanarak hizmete açıldığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen bir camiye de kadro tahsis edilerek imam-hatip ataması yapıldığı kaydedildi.

BELEDİYEYE, 8 KEZ DEVİR YAZISI YAZILMIŞ

Müftülük açıklamasında; "Diğer 7 caminin ise mevcut belediye tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli bahanelerle devri gerçekleştirilmediği için kadro tahsisi yapılamamış, resmi imam-hatip ataması da gerçekleştirilememiştir." denildi.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. maddesindeki "Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz ibadete açılan cami ve mescitlerin yönetiminin 3 ay içerisinde Başkanlığa devredileceği" hükmü hatırlatılan açıklamada; "Yasa gereği yeni yaptırılan camiler bir protokolle Diyanet İşleri Başkanlığına/Müftülüğe devredilir. Müftülük de buraya kadro tahsisi ve imam-hatip atama işlerini gerçekleştirir." ifadelerine yer verildi.

"GEREKÇELERE KANUNA AYKIRI"

Bahse konu camilerin devrinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Belediye Başkanlığına 2018 yılından beri 8 defa yazı yazıldığına dikkat çeken Mersin Müftülüğü; "Henüz imar durumlarının hazır olmadığı vb. gerekçelerle camilerin devri Diyanet İşleri Başkanlığı/İlçe Müftülüğüne gerçekleştirilmemiştir. Belediyenin camilerin devrini gerçekleştirmesi için ileri sürdüğü gerekçeler 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun ek 4. maddesine aykırı gerekçelerdir." şeklinde açıklamasını sürdürdü.

"BELEDİYENİN HERHANGİ BİR TALEBİ BULUNMAMAKTADIR"

Camilere hizmete açıldıkları andan itibaren ilçe müftülüğünce fahri imam-hatip ataması yapıldığına dikkat çekilen açıklamanın devamında; "Bu süreçte sadece bir ay gibi kısa bir süre görevli eksikliğinden dolayı vakit namazlarında imam-hatip görevlendirilmesi yapılamamış, cuma namazlarına ise hiçbir eksikliğe mahal vermeden sürekli görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu camilerde halen ilçe müftülüğü tarafından geçici görevlendirilen imam-hatipler görev yapmaktadır. Bu süreçte de Belediyenin bu camilere imam-hatip görevlendirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Atanan imamların geri çekildiği, belediyenin kendi imamlarını atamış olduğu iddiası da doğru değildir." denildi.