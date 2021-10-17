‘Engelsiz yazar’ 18 yaşındaki Berkan Ali, ikinci kitabını çıkardı

Hastalığı nedeniyle zaman zaman hayata küsen hatta evden bile çıkmak istemeyen Berkan Ali Vural, Türkçe öğretmeninin yönlendirme ile şiir yazmaya başladı. Yazma yeteneğinin farkına varan Vural, cümlelerle yeniden hayata tutundu.
İlk kitabını 2 yıl önce piyasaya çıkaran Berkan Ali Vural, lise eğitimini tamamlamasının ardından şu sıralar ikinci kitabı olan, 'Okuldaki gizemli hayalet, üç silahşorlar' ile Konya Kitap Günleri'nde yoğun ilgi ile karşılaşıyor. 'Engelsiz yazar' olarak bilinen Vural, çifte mutluluk yaşıyor.
'CÜMLELERLE HAYATA TUTUNDU'
Genç yazar Berkan Ali Vural, hayata tutunma hikayesini SABAH'a anlattı. Vural, "Tüm engellilere örnek olmak istiyorum. Beni örnek alabilirler. Bol bol okuyup araştırsınlar. Hayata küsmenin, içine kapanmanın, dünyanın sonu gelmiş gibi davranmanın kimseye bir şey kazandırdığı yok. O nedenle hiçbir şey yapamasalar da yazsınlar. İçlerini dizelere döksünler. Ben de insanlardan korkup, çekiniyordum, onlarla iletişim kurmak istemiyordum. Ben kitapları yazdıktan sonra duygularımı dile getirebildiğimi fark ettim. Hayata karşı bakış açım değişti, dışarıya çıkmaya başladım. Kendimi aştım" dedi.
'YAZARLARA ÖZENİRDİM ŞİMDİ KENDİM YAZAR OLDUM'
İkinci kez kitap fuarında imza dağıtan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küçükken hep yazarlara özenirdim. Keşke ben de onlar gibi kitap yazsam imza günleri düzenlesem, okurlarıma imza atsam diye düşünürdüm. Bu hayalim gerçekleşmeye devam ediyor. Bir yazar olarak kitap fuarında bulunuyorum.
Kitabıma olan ilgi çok güzeldi. Bende heyecanlıydım. Gelenler beni çok seviyor. Özellikle bu kitap hangi kitleye hitap ediyor diye soruyorlar Diye soruyorlar. Bende kitabın 7'den 70'e herkese hitap ediyor diyorum" dedi. Berkan Ali Vural, liseyi bitirdiğini, KPSS'yi kazanıp memur olmak ve üniversiteyi açıktan okumak istediğini belirterek, yazmaya devam edeceğini de ifade etti.