‘Engelsiz yazar’ 18 yaşındaki Berkan Ali, ikinci kitabını çıkardı





'CÜMLELERLE HAYATA TUTUNDU'

Genç yazar Berkan Ali Vural, hayata tutunma hikayesini SABAH'a anlattı. Vural, "Tüm engellilere örnek olmak istiyorum. Beni örnek alabilirler. Bol bol okuyup araştırsınlar. Hayata küsmenin, içine kapanmanın, dünyanın sonu gelmiş gibi davranmanın kimseye bir şey kazandırdığı yok. O nedenle hiçbir şey yapamasalar da yazsınlar. İçlerini dizelere döksünler. Ben de insanlardan korkup, çekiniyordum, onlarla iletişim kurmak istemiyordum. Ben kitapları yazdıktan sonra duygularımı dile getirebildiğimi fark ettim. Hayata karşı bakış açım değişti, dışarıya çıkmaya başladım. Kendimi aştım" dedi.