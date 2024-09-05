Cunda Adası yolunda ulaşım gerginliği

Alınan bilgiye göre; 35 yıl önce Ayvalık Belediyesi'nin yöneticileri tarafından Cunda Adası'nda Yeni yol ismiyle anılan bir yol yapıldı. Ancak bu yol Fatma Sabiha Balta ve Güngör Balta'nın arsasının üzerinden geçirildi. Ancak aradan geçen 35 yılın ardından Ayvalık Belediyesi istimlak bedelini ödemedi. Bunun üzerine Balta Ailesi yargıya başvurdu. 2013 yılında 660 esas nolu Ayvalık 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava da mahkeme, 1/1000 ölçekli imara planına göre arsanın 567.76 metrekaresinin yolda kaldığı ve el atılan kısmına ilişkin bölümün kullanıldığına karar verdi. Dönemin Ayvalık Belediyesi yöneticileri bu karara Yargıtay yoluyla itiraz etti. Ancak Yargıtay 5. Asliye Hukuk Dairesi kararı 26.02.2020 tarihinde onaylayarak, kesinleştirdi. Aradan geçen 4 yıllık süreçte taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

DAVACILAR TARAFINDAN KAPATILMASI BEKLENİRKEN YOL, AYVALIK BELEDİYESİ ARAÇLARIYLA KAPATILDI

Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde söz konusu Yeniyol'un kapatılması bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu kez belediye konunun Bölge İdare Mahkemesi'nde yeniden görülmesini talep etti. Ancak bu talep mahkemece reddedildi. Bunun üzerine davacıların avukatı Suphi Özgen mahkemenin aldığı kararın uygulanmasını istedi. Sabah saatlerinde yolun kapatılması için harekete geçen davacılar, yolun tel çitlerle kapatılması için olay yerine geldi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve kalabalık bir polis ekibi kapatılması gündeme gelen yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcıları Erkan Karasu ile Nihat Gürbüz'ün yanı sıra oldukça kalabalık bir zabıta memurlarıyla belediye çalışanları da yolun kapatılmaması için olay yerinde hazır bulundu. Ayvalık Belediyesi ile davacı avukatlarının karşılıklı müzakereleri de sonuç vermeyince, Ayvalık Belediyesi ekipleri yolu kendileri kapatmak istedi.

Belediyeye ait iki otomobil yolun her iki tarafına park edilerek yol kapatıldı. Ancak polis ekipleri hemen müdahale ederek yolun açılmasını sağladı.

AYVALIK KAYMAKAMI HASAN YAMAN DEVREYE GİRDİ

Son derece gergin anların yaşanmasının ardından Cunda Adası ile Ayvalık ilçe merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan Yeniyol'un kapatılmasına ilişkin Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da devreye girdi. Yolun kapatılmaması için Ayvalık Belediye yetkilileriyle davacı avukatı Suphi Özgen'i makamında bir araya getiren Kaymakam Yaman'ın girişimlerinin olumlu sonuçlanıp, sonuçlanmayacağı ise merakla bekleniyor.

"KAMU YARARINI GÖZETEREK YOLUN KAPATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, Yeniyol ismiyle anılan yolun 35 yıl önce dönemin belediye başkanı Ali Güreli tarafından hizmete açıldığını belirterek, "Bu yolun bir kısmından da, şu anda bu yol geçiyor. Bu vatandaşın da bu bölgede bir parseli var. Aradan geçen 35 yıllık süreçte bu vatandaş kamusallaştırılmadan el atılması ile bir talepte bulunmuş. Henüz sonuçlanmış bir dava yok ama bu el atılma konularıyla ilgili davaların ilk aşamaları bitti. Ama bu konuyla ilgili bizim itirazlarımız da var. Burası için mülk sahibi bizden 600 milyon TL gibi bir bedel talep ediyor. Burası sit alanıdır. Takdir edersiniz ki; bir sit alanına böylesi bir bedelin talep edilebilmesi de mantıklı değil. Konuya ciddi olarak yaklaşıp, karşılıklı antlaşma yapabilme tarafındayız. Çünkü kamuya ait bir yolu biz kamu dışında kullanılmasını düşünmüyoruz. Bu yüzden de şu anda bizler burada arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Burası sit alanı ve kamuya açık bir alan ve bu yüzden biz bu yolu ne pahasına olursa olsun kapattırmayacağız. Burası aynı zamanda dolmuş yolu. Vatandaşların devamlı kullandıkları bir yol. Bu yolun alternatifi bulunmamaktadır. Kamu yararını gözeterek yolun kapatılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"EĞER TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA, KARARIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Davacı avukatı Suphi Özgen ise, müvekkillerinin taşınmazlarının sınırından geçen yolun, daha önceki belediye yönetimleri tarafından usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almadan veya müvekkillerimin rızasını almadan bu yolu yapmıştır. Müvekkilim Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış, bu dava uzun yıllar sürmüş, Yargıtay sürecinden geçmiş, kesinleşmiş ve mahkeme kararına göre müdahalenin engellenmesi yani yolun kapatılması, eski haline getirilmesine karar verilmiştir. Biz bugün bu kararın infazı için buraya geldik. Normal şartlarda mahkeme kararı bu yolun trafik akışına kapatılması yönündedir. Ancak şu anda kararın infazı sırasında; gerek belediyeden, gerek emniyet güçlerinden, gerekse vatandaşlardan tarafımıza sorunun çözümü noktasında öneriler de geliyor. Ama taleplerimiz karşılanmazsa, mahkeme kararı gereği bu yolun kapatılması gerekir. Yolun kapatılması konusunda da kararlıyız. Belediye şu ana kadar kendisine yaptığımız tebliğlerin gereğini yapmamıştır. Eğer taleplerimiz bugün de karşılanmazsa, kararın gereğini yapacağız" diye konuştu.