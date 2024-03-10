Cüneyt Yüksel’e Bakan destekleri devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ağırlayan Yüksel, Millet bahçesi açılışı için Tekirdağ'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan da Süleymanpaşa ve Çorlu için 100 bin 59 kişilik Stadyum sözünü almıştı. Bugün de seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'a gelen Eski Tekirdağ Valisi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekirdağ'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,ziyareti kapsamında ilk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, protokol üyeleri tarafından Valilik önünde yoğun bir ilgi ile karşılandı. Bakan Yerlikaya'nın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Soytürk, Tekirdağ'daki çalışmalar hakkında Bakan Yerlikaya'ya brifing verdi ve daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret ederek seçimlerde Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gökhan Saygı'ya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksele destek istedi.

ÜÇLÜ OLSUN GÜÇLÜ OLSUN

Ziyaretleri kapsamında esnaflardan destek isteyen Ali Yerlikaya Üçlü olsun güçlü olsun diyerek Hem Süleymanpaşa ilçe belediyesinin hem de Büyükşehir Belediyesinin gerçek belediyecilik anlayışı ile yönetilerek hükümetin de desteği ile daha güçlü olması temennisinde bulundu. Süleymanpaşa Ziyaretlerinin ardından Çorlu'ya hareket eden Bakan Yerlikaya, Çorlu'da hanımeli kadın pazarını ve Atatürk meydanını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİS MERKEZİ SÖZÜ

Çorlu'daki ziyaretleri kapsamında Çorlu Saray Caddesin üzerinde polis merkezi kurulacağının müjdesini veren Yerlikaya, Süleymanpaşa ilçesindede Değirmenaltı ,Karadeniz ve Aydoğdu mahallelerinde polis merkezi kurulacağının müjdesini verdi. Ayrıca Tekirdağ İl Geneline ilave olarak 500 emniyet mensubunun görevlendirileceği müjdesini veren Yerlikaya, Çorlu Belediye Başkan Adayı Hakan Sunal'ın Proje Tanıtım toplantısında il genelinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonları ve çalışmaları anlatarak Şehir genelindeki güvenlik uygulmalarının sayısının artırıldığını ve gayretle çalışan Tüm Polis teşkilatına ve Jandarma teşkilatına teşekkürlerini dile getirdi.

Çorlu'da konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihlerinde 782 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin terörle mücadelesini etkili ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ve İHA ve SİHA'ların verdiği güçle teröristlere ağır darbeler vurulduğunun altını çizerken konuşmasına şu şekilde devam etti: "İHA ve SİHA'larımızın verdiği güçle kırsalda operasyon sayımız 17 bin 757. Büyük, orta çaplı, küçük operasyon dağılımı bu, polislerimizle. Yine jandarmamızın bölgesinde ise 3 bin 396. Toplam 21 bin 153 operasyon. Peki bu operasyonlarda ne olmuş, 782 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun 60'ı ölü. 601 sağ, 4 yaralı 117 teslim. Şimdi 2016 yılında bir yılda hain terör örgütü Türkiye'de 2 bin 322 eylem yapmış, geçen sene 88, bu yıl 8. Yanlış anlamayın ama duvara herhangi bir terör örgütünü övücü yazı yazsalar bile biz bunu 'eylem' diye yazıyoruz. Yani bu 88 eylemin içerisinde en az 20 tane duvara yazı eylemi var. Hepsini en hassas şekilde takip ediyoruz" dedi.

Konuşmalarının ardından katılımcılarla vedalaşan Bakan Yerlikaya Tekirdağ'dan ayrıldı.