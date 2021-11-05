Uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon! Curaçao Futbol Federasyonu’nu da dolandırdılar

Uluslararası şirketlerin kurumsal e-mail adreslerini taklit edip, onların iş yaptığı firmalarla bağlantıya geçerek, yüzbinlerce Dolar ve Euro'luk vurgun yapan, 2'si kadın 6 kişilik bir suç şebekesi Adana'da çökertildi. Liderliğini Nijeryalı J.M.O. ve D. C. O.'nın yaptığı şebekenin, Sri Lankalı bir petrol şirketini 10 bin dolar, Curaçao Futbol Federasyonu'nu da 'kamp masrafı' adı altında 64 bin Euro dolandırdığı da ortaya çıktı. Zanlılar, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
DOLANDIRILDIĞINI ANLADILAR
Sri Lanka'da faaliyet gösteren bir petrol şirketi, Hollanda'daki Amsterdam Limanı'nda ortak çalıştığı bir şirketten, hizmet masrafı adı altında bir ödeme emri aldı. İnternet üzerinden elektronik postayla gönderilen emre itibar eden şirket, istenilen hesaba 10 bin dolar yatırdı. Ancak bir süre sonra yine aynı şirketten, masrafların ödenmediği yönünde bir başka uyarı yazısı daha gönderildi. Bu e-mail üzerine Sri Lankalı firma dolandırıldığını anladı. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, paranın izini sürdü ve IBAN numarasının da bir Türk'e ait olduğu tespit edildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Hesap sabinin Türk olması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçildi. Yürütülen soruşturmada da paranın, son olarak Adana'daki bir hesaba aktarıldığı belirlendi. Bunun üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler girdi. Sanal Devriye Timi, yaptığı çalışmada 2'si kadın 6 kişilik bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Bu kişilerin de Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu J. M. O. (21), O. S. A. (21), D. O. (26), Mali uyruklu K. B. (27) ile A. K. (27) ve R. A.'nın (25) olduğu tespit edildi. Polis, zanları 5 ay boyunca teknik takip edip delil topladı.
CURAÇAO'YU DA DOLANDIRDILAR
Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre zanlıların, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerine sızıp, onların iş yaptığı firmaları tespit edip, daha sonra bunlarla 'taklit e-mail hesapları' üzerinden bağlantıya geçerek, binlerce dolar ve Euro vurgun yaptığı öğrenildi. Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, 'Curaçao Futbol Federasyonu'nu da dolandırdığı ortaya çıktı.
HOLLANDA KRALLIĞI
Hollanda Krallığı'nı oluşturan 4 ülkeden biri olan Curaçao ülkesinin milli takımına kamp masrafı adı altında 64 bin Euro talep eden dolandırıcıların, gelen parayı da yine Adana'daki hesaba aktardığı tespit edildi. Zanlılardan siyahi üyelerinin hesap hareketliğinin 985 bin dolar ve 350 bin Euro olduğu, şebekenin Türk üyelerinin de hesaplarına yatan paradan komisyon alıp, geri kalanını da bu kişilere gönderdiği belirlendi. Polis, tüm bu bilgiler ışığında operasyon için düğmeye bastı. Antalya, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Adana'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu da sürüyor.