Uluslararası dolandırıcılık çetesine operasyon! Curaçao Futbol Federasyonu’nu da dolandırdılar

CURAÇAO'YU DA DOLANDIRDILAR

Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre zanlıların, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerine sızıp, onların iş yaptığı firmaları tespit edip, daha sonra bunlarla 'taklit e-mail hesapları' üzerinden bağlantıya geçerek, binlerce dolar ve Euro vurgun yaptığı öğrenildi. Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, 'Curaçao Futbol Federasyonu'nu da dolandırdığı ortaya çıktı.

HOLLANDA KRALLIĞI

Hollanda Krallığı'nı oluşturan 4 ülkeden biri olan Curaçao ülkesinin milli takımına kamp masrafı adı altında 64 bin Euro talep eden dolandırıcıların, gelen parayı da yine Adana'daki hesaba aktardığı tespit edildi. Zanlılardan siyahi üyelerinin hesap hareketliğinin 985 bin dolar ve 350 bin Euro olduğu, şebekenin Türk üyelerinin de hesaplarına yatan paradan komisyon alıp, geri kalanını da bu kişilere gönderdiği belirlendi. Polis, tüm bu bilgiler ışığında operasyon için düğmeye bastı. Antalya, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Adana'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu da sürüyor.