Çürük binalar korna sesiyle yıkıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında çürük binalar, iş makinelerinin kornalarından çıkan ses titreşimleriyle yıkıldı. Talas Belediyesi'nin Harman Mahallesi'nde yürüttüğü 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 23 blokta yapılan çalışmalarda yıkım için iş makinelerinin kornaları da kullanılıyor. Şu ana kadar 17 blokta yıkım çalışmalarının yapıldığı projede bloklardaki kritik noktalar yıkıldıktan sonra iş makinelerinin klaksonlarından çıkan ses titreşimleriyle yıkım tamamlanıyor.