‘Çürük elmaları ayıklayacağız’

Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan çetesi' operasyonuyla ilgili ilk duruşma tarihi 18 Kasım olarak açıklandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, son 3 ayda gerçekleştirilen denetimlerde özel sağlık kuruluşlarına 6 bine yakın yaptırım uygulandığını ve 11 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.Operasyon kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla birlikte hareket eden sağlık çalışanlarının, acil durumdaki bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek ölümlere yol açtıkları öne sürülüyor. Güner, vatandaşların sağlık çalışanlarına güvenmelerini vurgulayarak, kötü niyetli elemanların ayıklanacağının altını çizdi. Türkiye'nin güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğu ifade edildi.