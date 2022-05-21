Çürük raporu alamadı doktora saldırdı

Ankara'da 24 yaşındaki Mücahit K., askerliğe uygun olup olmadığının belirlenmesi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne işlemlerini yaptırmaya gitti. Psikiyatri servisinde muayene olan Mücahit K.,'ye gerekli testlerin yapılmasının ardından asistan doktor Burcu B. tarafından askerliğe elverişli olduğuna kanaat getirilerek 'askere gidebilir' raporu verildi. Yoklama eri Mücahit K., askerliğe elverişli olduğunu öğrenmesinin ardından deliye döndü. Mücahit K. doktor Burcu B.'ye 'Sen neye göre bu kararı veriyorsun, geri zekalı mısın, neye dayanarak bu kararı veriyorsun' diyerek elindeki evrakları yüzüne fırlattı.

'OLAY GÜNÜ ALKOLLÜYDÜM'

Doktorların beyaz kod vermesinin ardından Mücahit K., gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mücahit K. hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemede savunma yapan Mücahit K., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Olay günü alkollüydüm, biraz da sinirsel sorunlarım vardı, söz konusu ifadeleri kullandım" dedi.

'ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Doktor Burcu B., Mücahit K.'nin evrakları ile birlikte geldiğini, psikiyatri üzerine inceleme ve testlerini yaptıklarını, askerliğe elverişli olduğuna kanaat getirildiğini askere gidebilir raporu verdiğini söyledi. Burcu B., "Raporu vermem üzerine 'Sen geri zekalı mısın neye göre bu raporu düzenliyorsunuz' dedi. Üzerime yürüyerek elindeki raporu yüzüme doğru fırlattı. Sinkaflı küfürler etti, beni takip etti, girdiğim doktor arkadaşımın odasında aynı sözleri söyledi" diye konuştu.

PARA CEZASI VERİLDİ

Burcu B.'nin odasına gittiği doktor arkadaşı Ç.Ç.K, tanık olarak verdiği ifadesinde "Doktor Burcu hanım odama geldi Mücahit K. da kapıyı çalmadan odaya girdi, elindeki raporu Burcu hanımın yüzüne fırlattı, güvelik gelip şahsı çıkardı" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklamayan hakim 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan Mücahit K.'ya 7 bin 80 TL para cezası verdi.