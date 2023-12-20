‘Çürük raporu’ çetesi çökertildi

Asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz 'Çürük raporu' aldıran çete çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 'Örgütlü nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Askerlikten kurtulmak için hile yapmak' suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 özel hastanenin yoğun bakım sorumlusu çete lideriyle birlikte 11 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda hastane evrakı ve askeri belge ele geçirildi. Sahte ön muayene belgelerini çeteyle ilişkili sağlık ocaklarından temin eden örgütünün, randevu alabilmek için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin 21 suç eyleminin faili oldukları, 7 asker kaçağına çürük raporu ve 2 kişiye de sahte engelli raporu aldırdıkları saptandı.