Çuvala koyup ormana attılar

İstanbul Yenisahra Mahallesi'nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil (36), iddiaya göre, 27 Mayıs'ta işyerine gelen kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kendini kaçıran kişiler tarafından Maltepe Başıbüyük'te ormanlık alana götürülen Metin Üreyil, burada darp edilerek öldürüldü. Şüpheliler, öldürdükleri Metin Üreyil'i bir çuvala koyarak Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde duşakabin işleri yapan bir işyerine taşıdı. Metin Üreyil ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.