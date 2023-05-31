Çuvaldaki cesedin sırrı çözülüyor... Tefecilere borç iddiası

ÖNCE ORMANDA DARP ETMİŞLER

Polisin yaptığı araştırmalardaki iddialara göre; Metin Üreyil tefeciden para almış ama geri ödeyememişti. Bu nedenle ölüm tehditleri alıyordu. Parasını alamayan kişiler Metin Üreyil'i Ataşehir'den bir araca bindirerek ormanlık bir alana götürmüş burada darp etmişler daha sonra da Üsküdar'daki işyerine götürmüşlerdi. Burada da başına ateş ederek öldürdükten sonra cesedi atmak için çuvalın içine koymuşlardı.