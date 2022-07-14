Haberler Yaşam Haberleri Cüzdanı çaldı…Kredi kartıyla alışveriş yapınca aynı gün yakalandı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:27 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:53

Cüzdanı çaldı…Kredi kartıyla alışveriş yapınca aynı gün yakalandı

İstanbul’da kapısı açık unutulan park halindeki bir araçtan cüzdan çalan ve cüzdandaki kredi kartının “Temassız” özelliğiyle 920 liralık alışveriş yapan bir kişi, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cüzdanı çaldı…Kredi kartıyla alışveriş yapınca aynı gün yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Mahallesi'nde park halinde olan ve kapısı açık unutulan bir araç içerisinden cüzdan çalan bir hırsız olay yerinden kaçtı. Hırsız, cüzdanda bulunan kredi kartının "Temassız" özelliğiyle yine olay yerine yakın bir marketten ve toplamda altı ayrı iş yerinden 920 lira değerinde alışveriş yaptı.

Kimlik bilgileri tespit edilen S.T. isimli hırsız, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ ucuz konut müjdesi!
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri 2022: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüzdanı çaldı…Kredi kartıyla alışveriş yapınca aynı gün yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA