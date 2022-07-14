Cüzdanı çaldı…Kredi kartıyla alışveriş yapınca aynı gün yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Mahallesi'nde park halinde olan ve kapısı açık unutulan bir araç içerisinden cüzdan çalan bir hırsız olay yerinden kaçtı. Hırsız, cüzdanda bulunan kredi kartının "Temassız" özelliğiyle yine olay yerine yakın bir marketten ve toplamda altı ayrı iş yerinden 920 lira değerinde alışveriş yaptı.



Kimlik bilgileri tespit edilen S.T. isimli hırsız, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.