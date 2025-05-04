CYB Danışmanlık alanında uzman psikologları ile hizmete hazır

Psikolojik Destek Alma aşamasındaki en önemli süreçler, terapiye uyum sağlama istikrar ve doğru psikolog seçimidir.



Bakırköy Psikolog Randevu oluşumu sürecinde düzenli destek alma kavramı bizler için önemlidir. Psikolog ile danışan arasında kurulan sağlıklı terapötik ilişki sayesinde danışan psikoloğunun onu anladığını ve kabul edildiğini hisseder. Bu ilişkinin güven kavramına dayandığını hatırlatarak, güven kavramının da zaman kavramı ile sağlam ilişkisi olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu çerçeve de değerlendirdiğimiz de terapötik ilişki - güven - zaman üçlemesinin oluşması için seansa düzenli gelmek önemlidir. Bakırköy Psikolog randevu için birden fazla terapistimiz bulunmakta, ihtiyacınıza ve tercihinize yönelik doğru yönlendirme sağlanmaktadır. Seans sürelerimiz 45-50 dakika aralığında gerçekleşmekte olup, seans sıklığı sizlere göre belirlenmektedir. En sağlıklı ve verimli olan seans sıklığı haftada 1 şeklinde düzenli katılım sağlanmasıdır. Bakırköy Osmaniye'de yer alan danışmanlık merkezimiz, İncirli metro ve metrobüs durağına yalnızca 2 dakika yürüme mesafesinde kalmaktadır. Terapilerimizde sıklıkla BDT yöntemi kullanılmaktadır. Aynı zamanda ACT,, Çözüm Odaklı Terapi WISC-R, D2 Dikkat Testi, MOXO Dikkat ve Hiperaktivite Testi, WISC 4 Çocuklar için Zeka Testi, MOXO d-CPT Dikkat ve Hiperaktivite Testi, Denver II GTT, Objektif Psikolojik Testler, Kişilik Test ve Envanterleri, Psikodinamik Terapi de kullanılabilmektedir.

Geniş kadromuzla size psikolojinin her alanında destek sağlıyoruz.

10.00-22.00 hizmet vermekteyiz.

Bilgi ve Randevu için bizimle iletişime geçebilir, aşağıdaki link üzerinden sayfamıza ulaşabilirsiniz.

https://cybdanismanlik.com

Telefon: 0533 139 47 78