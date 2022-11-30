Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri - Cyberpunk 2077 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri oyunun oynanmasını ve kurulumunu sağlar. Öncelikle oyunun istedikleri ve bilgisayarın özellikleri karşılaştırılır. Bir sorun olursa Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri de yine etkili olacaktır. Her zaman Cyberpunk 2077 PC kaldırır mı için kaldırır cevabı verilmez. Çünkü birtakım etkenler vardır ve bunlar ram ve fps değerleridir. Bu değerlerin önemli oluşu Cyberpunk 2077 kaç GB ram istiyor sorusunu oluşturur. Bir de Cyberpunk 2077 kaç fps olduğu da gözden geçirilmelidir.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının her zaman birtakım gereksinimleri olur. Bu gereksinimler sonucu oyunların bilgisayara kurulumu gerçekleşir. Bu nedenle oyunların sistem gereksinimleri araştırılmalıdır ve ona göre kurulumu gerçekleşmelidir. Bu konularda fps ve ram çok önemlidir. İlk olarak ram ele alındığında oyunun donmaması gerekir. Eğer ki oyun ve bilgisayarların ram değerleri uyuşmazsa, oyun oynarken sorun yaşanabilir. Bilgisayar oyunların donması aslında yine ram ile alakalıdır. Fps konusu ise ram özelliğinden daha farklıdır. Fps doğrudan görsellikle alakalıdır. Bilgisayar oyunu oynarken görüntü kalitesi çok önemlidir. Kötü bir görüntüyle oyunun oynanması verimlilik sağlamaz. Dolayısıyla Cyberpunk 2077 sistem gereksinimlerinden bahsetmek şarttır.

Cyberpunk 2077 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ile minimum sistem gereksinimleri birbirine yakın değerlerdir. Tabii bu konuda önerilen sistem gereksinimleri de vardır. Öncelikle Cyberpunk 2077'nin kaç GB ram istediği sorusuna 8 GB ram cevabı verilmelidir. Diğer sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

İşletim Sistemi için 64-bit Windows 7 ya da 64-bit Windows 10 tercih edilebilir. DirectX versiyonu DirectX 12 olmalıdır. İşlemci için Intel Core i5-3570k veya AMD FX-8310 tercih edilmelidir. Bellek en az 8GB olmalıdır. Ekran kartı Nvidia GTX 780 3GB ya da AMD Radeon RX 470 olmalıdır. Son olarak depolama için ise 70 GB HDD kullanılmalıdır ki SSD daha çok tavsiye edilmektedir.