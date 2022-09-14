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Giriş Tarihi: 14.9.2022 10:47

D-100 karayolunda hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı. Aracını yolun kenarına çeken E.T. kendini dışarı atarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA
D-100 karayolunda hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Yangın, Sakarya-Düzce D-100 karayolu Kozluk Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T.'ye ait 41 HL 140 plakalı Ford marka hafifi ticari araç seyir halindeyken alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aracını yolun kenarına çeken E.T. kendini dışarı atarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sonrasında araçtan geriye ise sadece demir yığınları kaldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Aracın alev alev yandığı anlar ise bölgeden geçmekte olan farklı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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D-100 karayolunda hafif ticari araç alevlere teslim oldu
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