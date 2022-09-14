D-100 karayolunda hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Yangın, Sakarya-Düzce D-100 karayolu Kozluk Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T.'ye ait 41 HL 140 plakalı Ford marka hafifi ticari araç seyir halindeyken alev aldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Aracını yolun kenarına çeken E.T. kendini dışarı atarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sonrasında araçtan geriye ise sadece demir yığınları kaldı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Aracın alev alev yandığı anlar ise bölgeden geçmekte olan farklı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.