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Giriş Tarihi: 17.2.2022 23:44 Son Güncelleme: 18.2.2022 09:01

D-100 Karayolu’nda kaza: 2 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
D-100 Karayolu’nda kaza: 2 kişi yaralandı

Ataşehir, D-100 Karayolu’nda panelvan minibüs, hafif ticari araç, İETT otobüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Minibüs içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 22.40 sıralarında D-100 Karayolu Ataşehir Örnek Mahallesi geçişi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen panelvan minibüs, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

İKİ KİŞİ PANELVAN MİNİBÜSTE SIKIŞTI

Kazada panelvan minibüste bulunan 2 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panelvan minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonunda bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İki yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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D-100 Karayolu’nda kaza: 2 kişi yaralandı
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