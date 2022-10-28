D-100 karayolunda zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi





"ÇOK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ GELDİ"



Kazanın sesini duyunca koşarak olay yerine geldiklerini söyleyen Ekrem Kaptan, "Biz ileride arkadaşlarla oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Bir fren sesi duyduk, bir gürültü geldi. Hemen bu tarafa doğru koştuk. Burada kaza olduğunu gördük. Hemen 112'yi aradık. Zaten bizden önce de arayanlar olmuş. Çok büyük bir gürültü geldi. Biz de şoke olduk. Tanesi 15 tondan 30 tonluk rulolar bunlar. Allah'tan insanların üzerine düşmemiş. Herkese geçmiş olsun" dedi.



"BU DEMİR PROFİLLER ARABALARIN ÜZERİNE DÜŞSEYDİ ÖLÜ DE OLABİLİRDİ"



Kazanın, tırların ani fren yapması sonrasında gerçekleştiğini aktaran Melik Muti ise "Mavi tır ani fren yapıyor, sarı tır da ani fren yapınca üzerindeki demir profiller düşüyor. Düştükten sonra da arkadakiler kaçmaya çalışıp kaçamayınca zincirleme kaza oluyor. Bu demir profiller Allah'tan arabaların üzerine düşmedi, düşseydi ölü de olabilirdi. Tırcıların daha yavaş gitmelerini, daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Çok şükür ölü yok" diye konuştu.



"KIL PAYI KURTARMIŞ"



Araçların süratli bir şekilde seyrettiğini ve birbirlerini sıkıştırdıklarını dile getiren Ferhat Kepür de "Öndeki fren yapınca peş peşe kazalar oldu. Bir tanesi arabaya düşmüş olsa araba pert olurdu. Kıl payı kurtarmış. 112'yi aradım. Çok fazla kaza oluyor burada. Muhtemelen tırcılar hız yaptığı için böyle oluyor" şeklinde konuştu.