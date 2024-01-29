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Giriş Tarihi: 29.1.2024 06:09

D-100 Kartal mevkiinde korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kartal'da yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
D-100 Kartal mevkiinde korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Esenkent Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CKM 433 plakalı otomobil, yağışın etkisi ile oluşan ıslak zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobilden savrulan kişi üst geçidin beton direklerine çarparak ağır yaralanırken, otomobilde bulunan diğer kişi ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden fırlayarak üst geçidin beton direklerine çarpan kişiye müdahale etti. Sedyeye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, metal yığınına dönen otomobilde bulunan kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kişiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Uzun süren çalışmanın ardından otomobil içerisinde çıkarılan kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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D-100 Kartal mevkiinde korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı
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