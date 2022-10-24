Haberler Yaşam Haberleri D-100’de lastiği patladı, yol ortasında devrildi
Giriş Tarihi: 25.10.2022

D-100’de lastiği patladı, yol ortasında devrildi

D-100’de lastiği patladı, yol ortasında devrildi
Büyükçekmece'de lastiği patlayan hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralandı. Olay, dün 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan Ali Hacı A. yönetimindeki 34 CYM plakalı hafriyat kamyonunun lastiği patladı. Şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü Ali Hacı A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. D-100 karayolunda çift yönlü yoğun trafik oluştu. Kazayı gören Batuhan Maşalacı, "Ben İstanbul istikametinden Silivri tarafında gidiyordum. İstanbul istikametine gelen hafriyat aracının lastiği patlamış. Ağır bir kaza yaşanmış. Şoför de hafif yaralı olarak kurtarılmış" dedi. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu: Rishi Sunak'tan ilk açıklama!
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın serveti dudak uçuklatıyor: Kral Charles'ın tam iki katı!
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu TOGG'un fabrika açılışına katılacak mı? Faik Öztrak, 'Davet geldi' diyerek açıkladı
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
D-100’de lastiği patladı, yol ortasında devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA