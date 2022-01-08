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Giriş Tarihi: 8.1.2022 04:34

D-100’de otomobil durağa daldı: 5 yaralı

İHA
D-100’de otomobil durağa daldı: 5 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki otobüs durağına dalan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Halkevi mevkide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.Ö., otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Ü. (30), G.Ö. (29), M.T. (23) ve Y.D. (23) isimli 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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D-100’de otomobil durağa daldı: 5 yaralı
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