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Giriş Tarihi: 3.2.2022 16:58 Son Güncelleme: 3.2.2022 17:06

D-100’de TIR devrildi!

ABBAS ÇAKAR
D-100’de TIR devrildi!

D-100 Karayolu üzeri Dilovası İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan tır, orta refüje çarptıktan sonra yola devrildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, kazada yaralanan tır şoförü ise hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu üzeri Dilovası İlçesi Batı Kavşağında meydana gelen trafik kazasunda, Zeki Karataş idaresinde olduğu öğrenilen konteyner yüklü tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, orta refüje çarptıktan sonra yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Karataş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılırken, tırın taşıdığı konteynırda kimyasal madde bulunması nedeniyle, olası bir sızıntıya karşı güvenlik önlemi alındı. Kaza nedeniyle trafik aksarken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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D-100’de TIR devrildi!
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