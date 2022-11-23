D-100’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde yaşanan zincirleme kazada 12 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri biri bebek, biri hamile toplam 8 kişiyi sıkıştıkları yerlerden çıkararak hastaneye sevk etti.Polis, D-100 Karayolu'nun trafiğini Anadolu yakası istikametine kapatarak araçları yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirdi. Zincirleme kazadan 1 saat önce kaza yeri yakınlarında bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki kaza ise; Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmekte olan ve sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği motosikletin bariyere çarpmasıyla gerçekleşti.Motosiklette bulunan Emre Eren ve Davut T. savruldu, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. Eren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Davut T. ise ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Polis her iki kaza ile ilgili çalışma başlattı.