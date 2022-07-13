D-100’deki dehşet anlarına Başsavcılık el koydu

SUÇ DOSYALARI KABARIK
Kardeş olan Ferhat Ö. ve Fırat Ö'nün suç dosyaları kabarık çıktı. Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından poliste toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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TUTUKLANDI
Küçükçekmece Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan kardeşler Ferhat ve Fırat Ö., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.