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Giriş Tarihi: 13.7.2022 21:52 Son Güncelleme: 13.7.2022 22:03

D-100'deki dehşet anlarına Başsavcılık el koydu

İstanbul Küçükçekmece D-100'de 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle bir kişi 2 kardeş tarafından darbedilip kaçırılmıştı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Küçükçekmece Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
D-100’deki dehşet anlarına Başsavcılık el koydu

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Kardeş olan Ferhat Ö. ve Fırat Ö'nün suç dosyaları kabarık çıktı. Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından poliste toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D-100'de dehşet anları! Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar | Video

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan kardeşler Ferhat ve Fırat Ö., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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D-100'deki dehşet anlarına Başsavcılık el koydu
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