Dadaş Murat’ın en büyük hayali madalyalarını Erdoğan’a takdim etmek

"EN BÜYÜK HAYALİ CUMHURBAŞKANIMIZA MADALYASINI TAKDİM ETMEK"

İki otizmi çocuğu olan Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek ailelere seslendi. Bingül; "Ben burada bir Başsavcı olarak değil iki otizmli meleğin babası olarak bulunuyorum. Benim iki çocuğum 7 aylık olarak dünyaya geldi. 2 yıl boyunca hastanelerde çok ağır süreçler geçirdik. Çocuklarım boyunlarını kaldıramazken bu gün her türlü sporu yapan, ülkemizi temsil eden, üniversite okuyacak noktaya gelen bireyler oldular. Otizm çok ağır bir engel grubu. Otizmli çocukları olan aileler hem maddi olarak hem manevi olarak çok zor günler geçirebiliyor. Enerjileri çok yüksek oluyor. Benim çocuklarım kayak sporu ile bu enerjilerini kullanabildiler. Kayak saliselerle diskalfiye olabileceğiniz saliselerle kazanabileceğiniz bir spor. Bu kadar zor bir sporu iki çocuğumda çok başarıyla yapmaya devam ediyor. Kendi akranları ile yaşadıkları zaman ancak topluma kazandırılabilirler. Lütfen sevgi ile yaklaşın. Onlar kendilerine sevgi ile yaklaşanları çok iyi anlarlar. Kimseye zarar vermezler. Normal bir çocuğun yaptığı yaramazlıklardan daha fazlasını yapmazlar. Benim evlatlarım Rabbimin melekleri. Bu bağlamda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin gösterdiği alicenaplığa şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımın eğitim hayatında her zaman büyük fedakarlıklar gösteren lise hocalarına teşekkür ediyorum. Otizimli çocukları olan ailelerin çocuklarına emek vermelerini ve onları spora teşvik etmelerini istiyorum. Murat inşallah Erzurum Teknik üniversitesinde okuyan bir üniversiteli olarak ülkemizi ve üniversitesini en güzel şekilde temsil edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu bağlamda açtığı yol için şükranlarımı sunuyorum. Murat'ın en büyük hayali aldığı madalyayı Cumhurbaşkanımıza takdim etmek. İnşallah o başarılarını da göreceğiz" dedi.