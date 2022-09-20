Dadaş Murat’ın en büyük hayali madalyalarını Erdoğan’a takdim etmek

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'ün otizmli çocuğu Muhsin Murat Bingül, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek kayak branşında üniversiteye giren ilk isim oldu.
6 yaşından beri kendisi gibi otizmli olan ikiz kardeşi Aliye Zeynep ile birlikte kayak sporu yapan ve milli kayakçı unvanı ile birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsile den Murat, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açtığı yetenek sınavlarına hazırlandı. Sınavları başarı ile geçen 18 yaşındaki Milli Kayakçı, üniversite kartını Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak'ın elinden aldı.
Bir ilki gerçekleştiren Murat için senato odasında düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Bülent Çakmak, "Murat'ın fakültemize kazandırmanın gurunu yaşıyoruz. Benim Murat'ı tanımam ilk Palandöken'de gerçekleştirilen bir yarışmada oldu. O yarışmada ödül takdiminde bulunduk. Ödül törenine gittiğim zaman ödül verdiğimiz yarışmacılardan birisi de Murat'tı. Murat önemli bir başarıya imza atmıştı. O başarıların hikayesinde şuan üniversitemizin bir parçası olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Murat'ın özel bir kişilik olması ve sporda kazandığı başarılar övgülere layık. Birçok ziyaretimde Murat'ı ve kardeşini anlatıyorum. Bu başarı herkes için örnek olmalı. Özellikle kış sporları alanında şehrimize katkı sunacağına inanıyorum" dedi.
"EN BÜYÜK HAYALİ CUMHURBAŞKANIMIZA MADALYASINI TAKDİM ETMEK"
İki otizmi çocuğu olan Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek ailelere seslendi. Bingül; "Ben burada bir Başsavcı olarak değil iki otizmli meleğin babası olarak bulunuyorum. Benim iki çocuğum 7 aylık olarak dünyaya geldi. 2 yıl boyunca hastanelerde çok ağır süreçler geçirdik. Çocuklarım boyunlarını kaldıramazken bu gün her türlü sporu yapan, ülkemizi temsil eden, üniversite okuyacak noktaya gelen bireyler oldular. Otizm çok ağır bir engel grubu. Otizmli çocukları olan aileler hem maddi olarak hem manevi olarak çok zor günler geçirebiliyor. Enerjileri çok yüksek oluyor. Benim çocuklarım kayak sporu ile bu enerjilerini kullanabildiler. Kayak saliselerle diskalfiye olabileceğiniz saliselerle kazanabileceğiniz bir spor. Bu kadar zor bir sporu iki çocuğumda çok başarıyla yapmaya devam ediyor. Kendi akranları ile yaşadıkları zaman ancak topluma kazandırılabilirler. Lütfen sevgi ile yaklaşın. Onlar kendilerine sevgi ile yaklaşanları çok iyi anlarlar. Kimseye zarar vermezler. Normal bir çocuğun yaptığı yaramazlıklardan daha fazlasını yapmazlar. Benim evlatlarım Rabbimin melekleri. Bu bağlamda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin gösterdiği alicenaplığa şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımın eğitim hayatında her zaman büyük fedakarlıklar gösteren lise hocalarına teşekkür ediyorum. Otizimli çocukları olan ailelerin çocuklarına emek vermelerini ve onları spora teşvik etmelerini istiyorum. Murat inşallah Erzurum Teknik üniversitesinde okuyan bir üniversiteli olarak ülkemizi ve üniversitesini en güzel şekilde temsil edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu bağlamda açtığı yol için şükranlarımı sunuyorum. Murat'ın en büyük hayali aldığı madalyayı Cumhurbaşkanımıza takdim etmek. İnşallah o başarılarını da göreceğiz" dedi.
"LAKABIM DADAŞ MURAT"
Törende bir konuşmada Milli Sporcu Murat Bingül yaptı. Hazırladığı konuşma metninin okuyan Bingül, hayalinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Bingül; "Ben özel milli sporcu Muhsin Murat Bingül. Otizimliyim. 18 yaşındayım. 3 yaşımdan beri jimnastik 6 yaşımdan beri kayak yapıyorum. Türkiye'mizi Zihinsel Engelliler Dünya ve Avrupa kayak şampiyonlarında 4 kez şerefle temsil ettim. Amacım özel sporcular kayak şampiyonasında bayrağımızı dünyada dalgalandırmak. Bunun için çok çalışıyorum. Üniversite sınavını ve Erzurum Teknik Üniversitesini hakkımla üst sıralarda kazanarak girdim. Sayın rektörüme ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Erzurumlu olmaktan guru duyuyorum. Benim lakabım Dadaş Murat. Cumhurbaşkanıma biz engellilere gösterdiği sevgi ve tanıdığı yasal haklar nedeniyle teşekkür ediyorum. En büyük Türkiye" dedi.