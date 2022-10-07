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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:40 Son Güncelleme: 7.10.2022 12:09

Dadaşlar Erzurum lezzetlerini Maltepe’ye getirdi

Yöresel lezzet ve kültürel tanıtım yapmak üzere İstanbul Maltepe’ye gelen Dadaşlar, pazar gününe kadar memleket hasreti çekenlerin özlemini giderecek. Kadayıf dolmasından Oltu taşına, yöresel kıyafetten halk oyunlarına kadar birçok detay ile hazırlanan “Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri” başladı. İlk günden yüzlerce kişi organizasyona katılım sağladı.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Dadaşlar Erzurum lezzetlerini Maltepe’ye getirdi

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından organize edilen "Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri" İstanbul Maltepe'de 6-9 Ekim arasında yapılacak. Cağ kebabı, kadayıf dolması, göğermiş peynir ve Erzurum balı gibi birçok lezzet bir arada olacak. Tanıtım günlerine gelen misafirler hem memleket hasreti giderecek hem de Erzurum lezzetlerini tadacak. Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Macit: "Sadece Erzurumlu hemşehrilerimizi değil buraya tüm vatandaşları davet ediyoruz." dedi ve SABAH'a organizasyon hakkında açıklama yaptı.

"KADİM ŞEHİR ERZURUM TANITIM GÜNLERİ"

Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Macit: "Geçen sene hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen yoğun katılım olduğunu belirterek ve bu sene havanın güzel olması ile birlikte yüksek katılım beklediğini ifade etti ardından sözlerine şöyle devam etti: "Erzurum günleri marka olmuş bir organizasyon ve yoğun bir ilgi var. Tanıtım günleri 4 gün sürecek ve 32 sanatçı sahne alacak. Orta oyunu, skeçler ile çok farklı bir ambiyans oluşacak. Erzurum'un bütün kültürü burada olacak. Yöresel lezzetleri burada sergiliyoruz. Dolu dolu geçecek 4 günü, misafirlerimiz kaçırmasın ve özellikle mutfaklarında eksiği olanlar yağ, bal, peynir vb. ürünleri temin edebilecek"

MEŞHUR ERZURUM BALI

Erzurum tanıtım günleri için yaklaşık 600 kg bal getirdiklerini ifade eden Öztürk İçoğlu: "80 yıllık bal üreticisiyiz. 2300 rakımlı Erzurum Aşkale'de üretiyoruz. Gerçek bal yemek isteyen misafirlerimizi bekliyoruz. Ürünlerimiz sertifikalı ve şeker hastalarına dahi bu balı verebiliyoruz "dedi.

CAĞ KEBABI VE KADAYIF DOLMASINA YOĞUN İLGİ

Tanıtım günlerine gelen misafirlerin en çok ilgi gösterdiği nokta ise cağ kebabı standı oluyor. Fırat Küçük: "Cağ kebabı odun ateşinde kuzu eti ile yapılıyor. Burada günlük yaklaşık 200 kg cağ kebap hazırlayacağız çünkü yoğun talep var ve burada Erzurum'u gerçekten aratmayacağız" diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN GÖĞERMİŞ PEYNİR

Erzurum'un coğrafi işaretli ürünü göğermiş peyniri tanıtım günlerine getiren Ali Osman Salim: "Organizasyondan memnunuz ve kişilerin ilgisi güzel. Daha çok göğermiş peynir almak istiyorlar. Peyniri 6 ay bekletiyoruz yeşil olduğu zaman satışa çıkartıyoruz ve bu peynir penisilin değerindedir" ifadelerini kullandı.

MİSAFİRLER ORGANİZASYONDAN MEMNUN

Tanıtım günlerine gelen İsmail Sarı: "Karabüklüyüm, Erzurum lezzetlerini burada tattım ve çok güzel" şeklinde ifade etti. Güler Gençtürk: "Çok güzel, değişik lezzetler var. Buradan peynir, kete, tereyağı aldım. Erzurum'un ürünleri güzeldir ve güveniyorum" dedi.

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Dadaşlar Erzurum lezzetlerini Maltepe’ye getirdi
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