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Giriş Tarihi: 17.2.2025

Dağ keçileri çay kenarına indi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Dağ keçileri çay kenarına indi
Tunceli'de Tağar Çayı kıyısına kadar inen dağ keçileri, kendilerini izleyen vatandaşlara aldırış etmeden sevimli görüntüler sergiliyor. Doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çeken Tunceli'de, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçileri, Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı kenarına iniyor. Yöre halkının benimsediği yaban keçileri, çay kenarında otlayarak karınlarını doyuruyor. Çayın karşısına zıplayarak geçen ve sürü halinde otlayan keçiler, vatandaşların objektiflerine yansıdı.
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Dağ keçileri çay kenarına indi
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