Dağ köylerinde bir masalcı teyze

Manisa'da doğup büyüyen Esra Füzün, 4 yıl önce memleketinin köylerindeki çocuklara ve yetişkinlere masallar anlatmaya başladı. Masal anlatıcılığını "Masallar Geziyor" projesiyle Manisa'nın dağ köylerine taşıma hikâyesini SABAH'a anlatan Füzün, pekçok kişinin kendisini "Masalcı Teyze" diye adlandırdığını söylüyor... 42 yaşındaki Esra Füzün, 4 yıl önce eşiyle birlikte işlettiği kırtasiye dükkânı için kitap tanıtımı yaparken gittiği bir okulda masal anlatıcılığının ne olduğunu öğrendi. Okul müdürü kendisine çocuklar için İzmir'den masal anlatıcısı getirdiğini söyleyince merak etti ve hikâye anlatma sanatını araştırmaya başladı.Atölyelere katıldı, eğitimler aldı. Karşılaştığı herkese masal anlatmaya başladı. Çocuklara yüzlerce kitap dağıttı. Füzün, masal anlatıcılığı serüvenini şu sözlerle anlattı: "Yetişkinlere masalı kabul ettirmek kolay olmadı ama samimiyet benim düsturum. O samimiyeti yakaladığımız anda herkes kendini masalın sihirli dünyasına bırakıyor. Kesinlikle duygusal bir yolculuk. Masal bir sembol dili, içinde çok fazla yapı var. Hemen o dünyanın içine girebiliyorlar. Biz birlikte olabilmeyi, anda var olabilmeyi ve dinlemeyi çok özledik. O yüzden beni kucakladılar çok garipsenmedim."Füzün, "Dağ köylerine gittiğimde çok samimi bir şekilde karşılanıyorum. Bir kişinin seni görmesi yeterli. 'Şenlik var şenlik, hadi gelin' diyerek birbirlerine haber veriyorlar. Hepimiz yola seriliyoruz. Müzikler çalınıyor, dans ediliyor, çaylar hemen demleniyor, sofralar kuruluyor. Masallar hemen anlatılıyor ve çocuklarla kitaplar okumaya başlıyoruz. Şehir hayatında bunu bulabilmek çok mümkün değil. Onların bize ihtiyacı olduğu gibi bizim de onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.BİR masal minibüsüyle her yeri gezmeyi hayal ettiğini dile getiren Füzün, "Gittiğimiz köylerde adımın Esra olduğunu çok bilmezler, 'Masalcı Teyze' derler. Masal anlatıcısı benim ama okul öncesi öğretmeni, psikolog, sosyal hizmetler mezunu çok kıymetli yol arkadaşlarım var. Her zaman destek oldular, işimi kolaylaştırdılar. Bir nevi sosyal destek de götürüyoruz o insanlara. Öğretmenler beni görüp davet ettiler, projemize sahip çıktılar. Ben de devlet okullarından hiçbir ücret talep etmeden çocuklara masal anlatıyorum" ifadelerini kullandı.