DAGC’den SABAH’a ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen 'Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda sonuçlar açıklandı. Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Bu arada her bir dala merhum gazetecilerin adı verilerek anıldı. Yapılan değerlendirmede 'Mithat Turgutcan Yaygın Haber Katagorisi'nde SABAH Gazetesi Muhabiri Furkan Nehri, 'Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu' haberi ile yılın haberi ödülünü kazandı.