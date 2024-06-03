Dağcılar Gazze için tırmandı

İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarıyla ilgili protestolar devam ediyor. Kırıkkale Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü ile Filistin İnisiyatif üyeleri, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kentin yüksek dağlarından Sivri Dağı eteklerinde bir araya geldi.

Grup, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla marşlar söyleyerek zirveye yürüyüş yaptı. Filistin İnisiyatif Topluluğu Üyesi Dr. Fatma Sönmez de konuşmasında, "Orada bebeklerin, çocuk ve kadınların, yaşlıların, hastaların, doktorların, sağlık personellerinin, engellilerin ve hatta ambulansların dahi acımasızca katledildiği bir soykırım yaşanıyor. Orada asla bir savaş değil, bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Orada çocuklar ölmüyor, insanlık ölüyor. Orada katledilen bizim kardeşlerimiz. Oradaki topraklar bizim en kutsal topraklarımız." diye konuştu.

Sönmez, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden Kırıkkale'den, Sivri Dağın zirvesinden bütün dünyaya seslendiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ve diyoruz ki, durdurun bu katliamı. Durdurun bu soykırımı. Hiçbir şey yapamıyorsanız dahi lütfen ama lütfen bir ses verin. Verebildiğiniz en güçlü sesi verin. Filistin'deki Gazze'deki Refah'ta plastik çadırları vuracak kadar adileşen bu soykırımı lanetliyoruz.

Ve diyoruz ki bu soykırım bitene kadar, bu zulüm son bulana kadar durmayacağız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Filistin İnisiyatifi olarak 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğümüz her platformdaki boykotlara, her platformdaki bütün çalışmalarımıza devam edeceğiz."