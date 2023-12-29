Dağda mahsur kalan Toprak Razgatlıoğlu ve arkadaşları kurtarıldı

2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk sporcu olan Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı ihbarında bulunuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine 1 araç ve 5 personelle AFAD ekibi gönderilirken, jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu 2 aracın kara saplandığı bilgisine ulaşıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun en son avukatıyla görüştüğü, yakınlarının ise kendisine ulaşamadığı belirtildi. Razgatlıoğlu ve beraberindekilere ulaşmak için cep telefonu sinyali üzerinden yer tespiti yapma çabalarının sürdüğü öğrenildi.

RAZGATLIOĞLU VE ARKADAŞLARINA ULAŞILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Akdağ mevkisinde mahsur kaldıkları ihbarıyla arama çalışması başlatılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu gruba ulaşıldı. Razgatlıoğlu ve beraberindekiler bölgeye gittikleri off-road araçlarıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Herhangi bir problemi olmadığı belirlenen Razgatlıoğlu ve beraberindekiler daha sonra evlerine gitti.