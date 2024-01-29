Dağdan kopan kayanın isabet ettiği vatandaş, hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Veysel Yetim'in kullandığı 23 BU 109 plakalı kamyonete dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Aracın ön camından içeri giren kaya parçası, şoförün yanında bulunan Ali Ekber Soylu'nun yaralanmasına sebep oldu.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Soylu'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Ekber Soylu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soylu'nun evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.