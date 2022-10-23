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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Dağdan toplanan mantarlar bir aileyi hastanelik etti

İHA
Dağdan toplanan mantarlar bir aileyi hastanelik etti
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Celal T. (77), dağda topladıkları mantarları eve getirdi. Akşam yemeğinde pişirilen mantarları yiyen aileden 5'inde kusma ve baş dönmesi şikayeti başladı. Durumdan şüphelenen ve mantarı yemeyen Hatice T., durumu 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, mantardan zehirlenen Celal T.'yi, eşini, oğlunu, gelinini ve 18 yaşındaki torununu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden aileden 4'ünün durumu iyi olduğu, gelin Kevser T.'nin ise müşahede altında olduğu öğrenildi.

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Dağdan toplanan mantarlar bir aileyi hastanelik etti
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