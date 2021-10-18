Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı

İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarını memleketi Yozgat'ın Aşağıtekke köyünde emekli Mustafa Nayim, dağlarda topladığı taşlarla koleksiyon yaptı. Arkeologlar gibi özenle toprağı kazarak taşları gün yüzüne çıkaran Mustafa Naim, bugüne kadar kuvars, kalsit, çakmak taşı ve akik taşları buldu.

BU TAŞLAR İSTİHDAM KAPISI OLABİLİR

Köylerinde özellikle kalsit taşının çok olduğunu belirten Mustafa Nayim, doğa ile iç içe bir hayat yaşamayı çok sevdiğini ve doğayı gezerken de ilginç taşlar bulduğunu söyledi. Bu taşları araştırdığında birçoğunun yarı kıymetli taşlar olduğunu öğrendiğini belirten Mustafa Nayim; "Doğa yürüyüşü yaptığım sırada bulduğum taşları araştırdığımda kiminin kuvars, kiminin kalsit kimini de akik taşı olduğunu öğrendim. Zamanla taşlar hakkında bilgilenince dağlarda tepelerde bu taşların izini sürdüm. Köyümüzde özellikle önemli kalsit taş damarları var. Bu taşlar birçok sektörde kullanılıyor. Köyümüz için önemli bir istihdam kapısı olabilir. O yüzden başta kaymakamlık ve belediye olmak üzere bu işe öncülük etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"KALSİT TAŞININ BİRÇOK FAYDASI VAR"

Kalsit taşının çok sayıda faydası bulunduğunu belirten Mustafa Nayim; "Kalsit taşının en önemli özeliliği ortamdaki negatif enerjiyi pozitife çevirmesi. Ayrıca yapılan araştırmalarda kalsit taşının toprağın enerjisini kişinin vücuduna taşıdığı belirtiliyor. Sağlık olarak ta dişlerin ve kemiklerin de güçlenmesini sağladığı, bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde rahatlattığı, motivasyonu arttırdığı biliniyor. Bu taş ayrıca koleksiyonerlerin en çok ilgi duyduğu taşların başında geliyor. Bunun yanı sıra beyaz kalsit taşı öğütülerek endüstride kullanıldığı gibi diş macunu, boya, kâğıt ve plastiklerde kullanılabiliyor. Bu taşın en çok kullanıldığı alan ise takı, mücevher ve süs eşyası" diye konuştu.

KALSİT TAŞI NASIL ANLAŞILIR?

Kalsit taşının yüzeye yakın kısımlarda kolaylıkla bulunabildiğini belirten Mustafa Nayim; "Kalsit taşı kalsit taşı saydam ve renksizdir. Ama genellikle yeşil, kırmızı ve turuncu renkleri de çoğunlukla bulunabiliyor. Yumuşak ve narin bir taş olmasına rağmen işlenebilen bir taştır. Kristalize görünümü ile rahatlıkla diğer taşlardan ayırt edilebilir. Kalsit taşı ışık geçirgenliği nedeniyle de genellikle dekoratif olarak ta kullanılıyor. Çoğunlukla içinden ışıklandırılarak gece lambası gibi kullananlar var" dedi.