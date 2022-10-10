Haberler Yaşam Haberleri ‘Daha azıyla daha çok dünya’
Giriş Tarihi: 10.10.2022

‘Daha azıyla daha çok dünya’

‘Daha azıyla daha çok dünya’
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için farkındalık oluşturmak adına 14-16 Ekim'de Sıfır Artık Festivali düzenliyor. Türkiye'de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali "Daha azıyla daha çok dünya" teması ile gerçekleşecek. Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7'den 70'e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival geniş bir katılımla olacak. Festivale, Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü alan Emine Erdoğan ve ülkemizde bu konunun liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
TOKİ arsa başvuru ekranı ve şartları 2022: e-Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir, arsa fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
TOKİ kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak, canlı mı? 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Daha azıyla daha çok dünya’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA