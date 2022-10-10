Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için farkındalık oluşturmak adına 14-16 Ekim'de Sıfır Artık Festivali düzenliyor. Türkiye'de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali "Daha azıyla daha çok dünya" teması ile gerçekleşecek. Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7'den 70'e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival geniş bir katılımla olacak. Festivale, Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü alan Emine Erdoğan ve ülkemizde bu konunun liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.