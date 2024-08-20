Daha kaç insan parçalanacak

Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy Köyü'nde meydana gelen olayda Ayşe Karakaya evinin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayak kısmından ısırarak yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Yaralanan ve şoka giren kadın, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı. Ayşe Karakaya, yaşadığı dehşet anlarıyla ilgili, "Beni sırtüstü düşürdüler, düşürdükten sonra ayaklarımı ısırdılar.Daha sonra kolum, başım birçok yerimi ısırdılar. Sahipsiz köpekler, saldırgan olanlar toplanmalı. Büyük tehlike oluşturuyorlar" dedi. Annesinin köpek saldırısı sonucu yaralandığının haberini alarak ablasıyla birlikte İstanbul'dan Erzincan'a gelen Mustafa Karakaya da kendisinin evinde kedi, köpek besleyen bir hayvansever olduğunu ifade ederken başıboş sokak köpeklerine yönelik bir tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Mustafa Karakaya şöyle konuştu: "Başıboş, bakılamayan köpek sorunu bir başka durum. Annemin başına gelen çok üzücü bir durum. Çok büyük yaralanmaları var, ayağında doku kaybı mevcut. Kafasında ısırık var. Çok kötü bir durumda. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü daha da kötüsü olabilirdi. Son dakika komşuları yetişmese çok daha vahim bir durum olurdu."