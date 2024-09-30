İstanbul'da yaşayan 10 kişilik arkadaş grubu, 6 Şubat asrın felaketi depremlerininardından kurdukları İyilik Haritası Derneği ile şimdiye kadar binlerce ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürdü. Bir şirkette çalışan Mücahit Albayrak, arkadaşlarıyla ile birlikte asrın felaketinin ardından insanlara yardım etme düşüncesiyle İyilik Haritası Derneği'ni kurdu. 10 kişiyle yola çıkan dernek, kısa sürede 30 ilde yaklaşık 1000 gönüllüye ulaştı.Deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye malzemesi desteğinden köy okullarında çocuk şenliğine, Afrika'da su kuyusu açtırmaktan ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımına kadar birçok etkinlik yapan dernek üyeleri, vatandaşların evlerindeki tamirat işlerini yapmak ve sevgi evlerinde kalan çocukları geziye götürmek gibi yürekleri ısıtan çok sayıda örnek çalışmaya imza attı. Dernek kurucusu Mücahit Albayrak, "Özellikle çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir çalışma ekibimiz var. El ele verip insanların yüzünde bir gülümseme olmaya devam etmek istiyoruz. Daha yapılacak çok iyilik var" dedi.