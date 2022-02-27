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Giriş Tarihi: 27.2.2022

‘Dairede eksik var’ cinayeti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Dairede eksik var’ cinayeti
İstanbul Çekmeköy'de müteahhitlik yapan Temel Cin (58) daire sattığı M.K. adlı kadınla yaşadığı tartışma sonrası, kadının kardeşi İsa A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Temel Cin, bir süre önce M.K. isimli kadına daire sattı. Ancak dairede birkaç eksik vardı. M.K. bu durumu konuşmak için müteahhit Temel Cin'in bulunduğu sokağa geldi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmada Temel Cin ve eşi M.K.'yı darp etti. M.K.'nın erkek kardeşi İsa A. ise pompalı tüfekle Temel Cin'e ateş etti. Cin olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheli İsa A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde "Daire su akıtıyordu. Ablamı da darp etti" diyen İsa A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘Dairede eksik var’ cinayeti
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