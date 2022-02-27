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Giriş Tarihi: 27.2.2022 11:06 Son Güncelleme: 27.2.2022 11:37

Dairede eksik var tartışması müteahhiti canından etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dairede eksik var tartışması müteahhiti canından etti

İstanbul Çekmeköy’de müteahhitlik yapan Temel Cin daire sattığı bir kadın ile tartıştı. İddiaya göre tartıştığı kadını darp edince devreye kadının kardeşi İsa A. girdi. İsa A. pompalı tüfekle Temel Cin’i vurarak öldürdü. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde “Daire su akıtıyordu ablamı da darp ettiler. Öldürmek istemedim” dediği öne sürüldü.

Çekmeköy'de 6 Ocak 2022 günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Bir triko atölyesi bulunan 58 yaşındaki Temel Cin aynı zamanda da inşaat işi yapıp daireler yapıyordu.

Dairede eksik var tartışması müteahhiti canından etti | Video

Bir süre önce yaptığı dairelerden birini M.K. isimli bir kadına sattı.

Ancak iddiaya göre dairede birkaç eksik vardı. M.K. bu durumu konuşmak için müteahhit Temel Cin'i bulunduğu sokağa geldi.

Burada ikili ve beraberince birkaç kişi daha bir tartışma yaşadı. İddiaya göre yaşanan tartışmada Temel Cin ve onun eşi daha önce daire sattıkları M.K.'yı darp etti.

Bunun üzerine M.K.'nın erkek kardeşi pompalı tüfekle Temel Cin'e doğru ateş etti. Cin olay yerinde hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli İsa A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde daire su akıtıyordu ablamı da darp etti diyen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan olay anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Cin ile M.K.'nın tartıştığı ve araya girenlerin yaşadığı arbede görülüyor.

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Dairede eksik var tartışması müteahhiti canından etti
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