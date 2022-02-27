Çekmeköy'de 6 Ocak 2022 günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Bir triko atölyesi bulunan 58 yaşındaki Temel Cin aynı zamanda da inşaat işi yapıp daireler yapıyordu.

Dairede eksik var tartışması müteahhiti canından etti | Video

Bir süre önce yaptığı dairelerden birini M.K. isimli bir kadına sattı.

Ancak iddiaya göre dairede birkaç eksik vardı. M.K. bu durumu konuşmak için müteahhit Temel Cin'i bulunduğu sokağa geldi.

Burada ikili ve beraberince birkaç kişi daha bir tartışma yaşadı. İddiaya göre yaşanan tartışmada Temel Cin ve onun eşi daha önce daire sattıkları M.K.'yı darp etti.

Bunun üzerine M.K.'nın erkek kardeşi pompalı tüfekle Temel Cin'e doğru ateş etti. Cin olay yerinde hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli İsa A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde daire su akıtıyordu ablamı da darp etti diyen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan olay anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Cin ile M.K.'nın tartıştığı ve araya girenlerin yaşadığı arbede görülüyor.