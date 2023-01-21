Daireden çıkaran ev sahibinin aracını kundakladılar

Kamera görüntülerini incelemeye alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren kişinin K.D. (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde; K.D.'nin ağabeyi olan F.E.D.'nin, kundaklanan aracın sahibi M.A.'nın babasının evinde bir süre kiracı olarak oturduğu tespit edildi.

Kiralık evden mağdur şahsın babasının zoruyla çıkartılan F.E.D.'nin kundaklama olayını kardeşine yaptırdığı belirlendi. K.D. ve F.E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 17 mermi ve 0,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kundaklama olayında kullanılan motosikleti Hamidiye Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamircisinde parçalayan iki kişi daha gözaltına alındı.