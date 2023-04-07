Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir inşaat projesinde yer alan bir siteye baskı ve tehditle yerleşen çeteye "Çöküş" adı verilen operasyon düzenledi. Çete üyelerinin sitede oturan vatandaşları silah zoruyla dairelerinden çıkardıkları ve dairelere yerleştikleri belirlendi. Çetenin üyelerinin söz konusu site içerisinde bulunan daireleri "İkiz ve Sahte" satışlar yaparak birden fazla kişiye sattıkları saptandı. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenlenen operasyonda 29 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 58 mermi ele geçirildi.