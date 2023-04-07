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Giriş Tarihi: 7.4.2023 13:32

Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı…

İstanbul’da bir sitede oturan çok sayıda kişiyi silah zoruyla ve öldürmekle tehdit ederek dairelerinden çıkaran, dairelere yerleşen ve daireleri birden fazla kişiye sahte satış yaparak haksız kazan elde eden bir çete operasyonla çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir inşaat projesinde yer alan bir siteye baskı ve tehditle yerleşen çeteye "Çöküş" adı verilen operasyon düzenledi. Çete üyelerinin sitede oturan vatandaşları silah zoruyla dairelerinden çıkardıkları ve dairelere yerleştikleri belirlendi. Çetenin üyelerinin söz konusu site içerisinde bulunan daireleri "İkiz ve Sahte" satışlar yaparak birden fazla kişiye sattıkları saptandı. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenlenen operasyonda 29 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve 58 mermi ele geçirildi.

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Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı…
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