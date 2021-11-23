Dalaman’da Maden ocağında patlama! Bir işçi hayatını kaybetti

Muğla Dalaman'daki bir maden ocağında patlama nedeniyle göçük meydana geldi. Gürleyik Mahallesi'nde faaliyet gösteren krom madeni ocağındaki göçükte 36 yaşındaki Recep Uysal göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altından ağır yaralı olarak çıkartılan durumu ağır olan Recep Uysal, Mugla 112 ekipleri tarafından sevk edildiği . Çameli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uysal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.